Мать Сергея Соседова оплакивает сына на похоронах

Убитая горем мать музыкального критика Сергея Соседова оплакивает сына на похоронах, передает корреспондет 5-tv.ru.

Антонина Петровна в трауре сидит рядом с гробом младшего сына — рядом старший, Владимир. Он, как может, поддерживает 90-летнюю мать.

Гроб Соседова стоит среди цветов, возложенных от имени родных и коллег. Вокруг зажжены свечи.

Ранее 5-tv.ru писал, что церемония прощания с Соседовым проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Журналиста не стало 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри регионального конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

В отеле Соседов упал с лестницы и тяжело травмировал голову. По результатам медэкспертизы, причиной его гибели стали перелом основания черепа, а также кровоизлияние и отек головного мозга. Медики провели операцию, однако сохранить мужчине жизнь не удалось. Его тело доставили в Москву 28 сентября для прощания и похорон.

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