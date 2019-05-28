Дочь голливудских звезд Джона Траволты и Келли Престон Элла Блю несколько дней назад завела себе аккаунт в Instagram. На странице пока всего шесть публикаций, но несмотря на это 19-летняя девушка уже набрала более 56 тысяч подписчиков. Популярность Эллы Траволты растет с каждым днем и вскоре может затмить славу ее знаменитого отца.

Многие пользователи обратили внимание, что девушка очень похожа на Джона Траволту в молодости. Те, кто помнит ее подростком, отметили, что с возрастом Элла стала только стройнее и похорошела.

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В свои 19 лет дочь Джона Траволты снялась уже во втором по счету фильме «Ядовитая роза». Ее партнерами по съемочной площадке стали Брэндан Фрейзер и Морган Фримен. Известно, что Элла Траволта с детства мечтала стать кинозвездой, а ее родители — Джон и Келли выступали против.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства. По словам 65-летнего актера, в России лучшие художники, артисты и писатели.