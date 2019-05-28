На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд — видео

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Экземпляр стоимостью 32 миллиона рублей и весом более полутора килограмов был обнаружен на Малышевском изумрудном месторождении.

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Редкий изумруд весом 1601,8 грамма был обнаружен на Малышевском месторождении в Свердловской области, оператором которого является АО «Мариинский прииск», входящее в группу компаний «Ростех».

Экземпляр стал крупнейшим в стране, найденным за последние 29 лет. По словам генерального директора предприятия Евгения Василевского, камень практически не был поврежден в процессе переработки.

«На уникальном Малышевском изумрудном месторождении был найден редкий экземпляр изумруда. Он был найден в шахте, поднят работниками очистного забоя на-гора. Тем самым он миновал технологический процесс, пришел к нам в практически первозданном виде», — рассказал Евгений Василевский.

Генеральный директор АО «Мариинский прииск» подчеркнул, что грани изумруда оконтурены слюдяной рубашкой. Это говорит об уникальности и редкости экземпляра.

Примечательно, что находка уже заинтересовала потенциальных покупателей. Стоимость изумруда вместе с россыпью драгоценных камней составит 32 миллиона рублей.

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