Госдума рассматривает вопрос о компенсации за ипотеку для многодетных семей

В Госдуме во вторник, 28 мая, обсуждают сразу несколько остро-социальных законопроектов. Один из них — о компенсации за ипотеку, разработанный в рамках реализации послания президента Владимира Путина. Депутаты рассмотрят документ в первом чтении.

Речь идет о многодетных семьях, где младшие дети родились после первого января этого года. Из федерального бюджета им собираются компенсировать 450 тысяч рублей.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что также на сессии обсуждается вопрос разрешения экипажам гражданских самолетов применять спецсредства против авиадебоширов. Сейчас возможности команды воздушного судна весьма ограничены.