Лолита Милявская записала неожиданное видео с Максимом Авериным — певица и актер лежат посреди Москвы на траве, сообщает Утро.ру. В кадре Лолита говорит, что благодаря ракурсу сверху она выглядит стройнее, а вот Аверину можно сниматься как угодно, мол, он и так худой.

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Подписчики остались в восторге от «представления» Милявской.

«Лола, это очень смешно! Ржууу в голос!!! А вообще неплохо так поваляться на траве»

«Лолик, ты супер и Аверин душка»

«Лолита спасибо за позитивчик. Когда на душе плохо есть только один выход — зайти в Инстаграм к Лолите!»

«Какая ж Вы красивая. Это законно, вообще? Елки-палки, хочу гулять по Москве и неожиданно встретить в траве саму Лолиту Милявскую», — пишут в комментариях под видео.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лолита зажгла под песню Седоковой.