На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму. Для этого самолеты с личным составом на борту уже вылетели к полуострову, однако вскоре им было приказано развернуться, пишет «Экономика сегодня».

Замана добавил, что лично он каких-либо документов на этот счет не видел, но знает об этом со слов сослуживцев, причастных к неудавшейся спецоперации.

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Стоит отметить, что Замана подозревается в Незалежной в государственной измене. Его обвиняют в том, что именно своими действиями он якобы довел ситуацию до того, что Киев потерял Крым. Также ему вменяется в вину значительное сокращение численности армии.

Экс-глава Генштаба называет это уголовное преследование «заказом» бывшего президента Петра Порошенко, а также секретаря Службы нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Референдум о воссоединении Крыма с РФ прошел 16 марта 2014 года, когда большинство жителей полуострова высказались «за».

Ранее преемник Заманы — глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак высказал свое мнение и заявил, что киевские власти потеряли Крым задолго до волеизъявления крымчан.