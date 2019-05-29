Актриса Аглая Тарасова, известная зрителю главной ролью в фильме «Лед», крайне редко делится подробностями своей частной жизни. Недавно 25-летняя знаменитость выложила в сеть фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. На снимке Аглая Тарасова позирует вместе со своей подругой — коллегой по цеху Анной Цукановой-Котт, известной по сериалам «Мажор» и «Восьмидесятые».

«Мир, дружба, жвачка», — написала Аглая Тарасова под публикацией.

Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

Анна Цуканова-Котт, в свою очередь, на своей странице в Instagram разместила их совместное фото, снятое в подводном ресторане.

«А вот и наше совместное фото из легендарного ресторана, находящегося под водой! Это было потрясающее, незабываемое впечатление! Немного было необычно смотреть на рыбу и есть рыбу!», — рассказала Анна Цуканова-Котт.

Instagram @anna_tsukanova_kott

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аглая Тарасова решила продать коньки из фильма «Лед».