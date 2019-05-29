Новость о смерти Пеле снова оказалась фейком

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СМИ сообщили о смерти легенды мирового футбола, однако позже информацию опровергли.

Фото: www.globallookpress.com

29 мая ряд средств массовой информации сообщили о смерти 78-летнего легендарного футболиста Пеле. Позже информацию назвали фейком.

Пеле уже «хоронили» 21 мая. Неподтвержденная информация также появилась в Twitter и была опровергнута позже.

В середине апреля Пеле был прооперирован в Бразилии, после чего трехкратный чемпион мира обратился к поклонникам и поблагодарил врачей клиники.

«Дорогие друзья! Я очень счастлив, что могу снова написать, чтобы сообщить, что со мной все в порядке. Хотел бы поблагодарить медицинский персонал больницы имени Альберта Эйнштейна и особенно вас за молитвы и позитивную энергию. Я снова в строю, жажду достижения новых жизненных целей», — написал бразилец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 2 апреля Пеле был экстренно госпитализирован во Франции после встречи с молодой звездой французского футбола Килианом Мбаппе.

Эдсон Арантис ду Насименту или Пеле является единственным в мире футболистом, трижды становившимся чемпионом мира. За профессиональную карьеру бразилец наколотил более 1300 голов. В разные годы он выступал за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос».

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