Новость о смерти Пеле снова оказалась фейком

29 мая ряд средств массовой информации сообщили о смерти 78-летнего легендарного футболиста Пеле. Позже информацию назвали фейком.

Пеле уже «хоронили» 21 мая. Неподтвержденная информация также появилась в Twitter и была опровергнута позже.

В середине апреля Пеле был прооперирован в Бразилии, после чего трехкратный чемпион мира обратился к поклонникам и поблагодарил врачей клиники.

My dear friends. I'm happy to be able to write again to let you know that I'm fine. I would like to thank the medical staff of Albert Einstein Hospital, and especially you, for the prayers and positive energy. I'm back on the field, thirsting for new goals in life.