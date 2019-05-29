Новость о смерти Пеле снова оказалась фейком

29 мая ряд средств массовой информации сообщили о смерти 78-летнего легендарного футболиста Пеле. Позже информацию назвали фейком.

Опять фейк с Пеле! Долгих лет ему! — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 29 мая 2019 г.

Пеле уже «хоронили» 21 мая. Неподтвержденная информация также появилась в Twitter и была опровергнута позже.

В середине апреля Пеле был прооперирован в Бразилии, после чего трехкратный чемпион мира обратился к поклонникам и поблагодарил врачей клиники.

My dear friends. I'm happy to be able to write again to let you know that I'm fine. I would like to thank the medical staff of Albert Einstein Hospital, and especially you, for the prayers and positive energy. I'm back on the field, thirsting for new goals in life. — Pelé (@Pele) 16 апреля 2019 г.

«Дорогие друзья! Я очень счастлив, что могу снова написать, чтобы сообщить, что со мной все в порядке. Хотел бы поблагодарить медицинский персонал больницы имени Альберта Эйнштейна и особенно вас за молитвы и позитивную энергию. Я снова в строю, жажду достижения новых жизненных целей», — написал бразилец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 2 апреля Пеле был экстренно госпитализирован во Франции после встречи с молодой звездой французского футбола Килианом Мбаппе.

Эдсон Арантис ду Насименту или Пеле является единственным в мире футболистом, трижды становившимся чемпионом мира. За профессиональную карьеру бразилец наколотил более 1300 голов. В разные годы он выступал за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос».