Похищенного в 2015 году ребенка вернули матери в Москве — видео

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Все это время мальчика от матери скрывал отец, недовольный вердиктом суда о месте проживания ребенка.

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Фото, видео: Следственный комитет Российской Федерации, www.globallookpress.com

Московский отдел Следственного комитета по расследованию особо важных дел вернул матери ребенка, похищенного отцом в ноябре 2015 году.

Уголовное дело о похищении мальчика было открыто после обращения женщины в СК. Она сообщила, что ее сын бесследно исчез после развода с супругом и вердикта суда, который постановил, что ребенок будет проживать с матерью. Последний раз мальчика видели в больнице в сопровождении отца.

Ребенок был объявлен в федеральный розыск и выставлен на пограничный контроль. За время следствия и розыска была проделана масштабная оперативная работа — получены и проанализированы сведения о передвижениях отца, его банковских операциях, допрошены его родственники и близкие друзья.

Местоположение мужчины было установлено 15 апреля текущего года, в этот же день его задержали, а ребенка передали матери. Из-за злоупотреблений суд ограничил отца в родительских правах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о петербургской «матери-кукушке», которая бросила семимесячную дочь в пустующем доме.

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