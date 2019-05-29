Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» рассекретила необычное имя сына

В начале 2019 года София Каштанова впервые стала мамой. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» несколько месяцев скрывала рождение ребенка. Также актриса не называла имени маленького сына. Однако в очередной публикации в Instagram звезда телеэкранов все-таки решила поделиться с подписчиками этой информацией.

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София опубликовала на своей странице фото, на котором она позирует рядом с коричневой коляской.

«Мы вернулись! Всю нашу Мексику прокатались в YoYo babyzen, но пришла пора больших размеров и большего комфорта для Джорджа», — написала Каштанова, рассказывая о новой коляске для сына.

Поклонники Софии по достоинству оценили необычное для России имя мальчика. Однако многие забеспокоились о том, как такое имя будет сочетаться с другими паспортными данными.

«А какое потом отчество будет у его детей?»

«А отчество у Джорджа?! Надеюсь, не Иванович?» — волнуются подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что София Каштанова впервые показала сына своим подписчикам.