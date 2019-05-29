«Красавцы!»: Звезда сериала «Ищейка» показала подросших сыновей

Анна Банщикова впервые вышла в свет с повзрослевшими сыновьями. Фотографиями со светского мероприятия звезда сериала «Ищейка» поделилась на своей странице в Instagram.
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На церемонию вручения премии Family Awards Анна пришла с двумя старшими детьми: 10-летним Александром и Михаилом — ему в скором времени исполнится 12. Дома осталась только младшая дочь Банщиковой — двухлетняя Маша. Поклонники от фотографий актрисы с сыновьями пришли в восторг.
«Мальчишки просто красавцы!»
«Анна, Вы прекрасны и очаровательны! Сынульки красавцы.»
«Мама со своей гордостью», — высказались подписчики Банщиковой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анна Банщикова восхитила своих фанатов стройной фигурой.