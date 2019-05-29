Охранник случайно открыл стрельбу в самолете премьер-министра Чехии

В самолете премьер-министра Чехии Андрея Бабиша была открыта стрельба. Инцидент произошел в среду, 29 мая.

О происшествии рассказали в чешской полиции. По информации полицейских, стреляли в самолете в тот момент, когда воздушное судно находилось в аэропорту Брюсселя. Известно, что выстрел был произведен из табельного оружия, принадлежащего одному из сотрудников службы охраны Бабиша. Пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время полиция ведет расследование по данному инциденту. Предположительно, охранник выстрелил случайно — он мог непреднамеренно нажать на курок пистолета, когда производил операцию, предусмотренную правилами несения службы в самолетах правительственного авиаотряда.

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