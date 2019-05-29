Видео: профессиональное выгорание официально признано заболеванием

Профессиональное выгорание официально внесено в список медицинских диагнозов. Дискуссии среди медиков велись не один год, но в результате в Швейцарии, на Всемирной ассамблее здравоохранения была поставлена точка в этом вопросе.

«Лучше, чем у Ким…»: Настя Каменских похвасталась «горячим» фото в бикини

Людям, всецело отдающим себя работе, стоит прислушаться к собственному самочувствию. Среди симптомов выгорания на работе названы истощение, состояние отрешенности, проявление негатива и даже некоторый цинизм. Чем грозит такое заболевание, выяснил Дмитрий Вахницкий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России к регистрации готов революционный препарат по борьбе с метастазами рака.