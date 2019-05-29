Видео: вечеринку со стриптизом устроили в детском саду Сургута

, 21:57 Эфирная новость 167

Аниматор в костюме кабана исполнил эротический танец прямо в актовом зале детского сада.

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В Сургуте разгорелся пикантный скандал — нескромный корпоратив устроила администрация детского сада прямо в актовом зале дошкольного учреждения. Видео с мероприятия бурно обсуждают пользователи сети — в том числе и родители тех, кто посещает это учреждение. Звездой вечеринки стал аниматор в костюме ростовой куклы кабана, который совершенно не стеснялся в движениях.

Позже выяснилось, что дама, для которой исполнялся стриптиз — заведующая детсадом. В администрации Сургута подтвердили факт пикантного корпоратива. Якобы он прошел давно, но сейчас, после обнародования видео, они все-таки решили разобраться инцидентом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что закрытием заведения закончился в Петербурге скандал с появлением кафе с непристойным названием.

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