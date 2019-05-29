Видео: суп том-ям предлагают внести в список мирового наследия ЮНЕСКО

Тайский суп Том-ям предлагают внести в список мирового наследия ЮНЕСКО. Главное блюдо тайской кухни популярно на всех континентах — даже в Австралии.

В переводе Том-ям означает «вареный салат». Чаще всего он состоит из креветок, кокосового молока, а также строго определенного набора трав и специй. Заявку о внесении в список культурного наследия планируется подать уже в следующем году.

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