МВД составило новый список потенциально опасных пород собак

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В списке собак, которых обязательно выгуливать с поводком и в наморднике, оказались 13 пород.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

МВД сократило перечень потенциально опасных пород собак. Теперь в списке значатся всего 13 пород вместо 71 наименования, значившегося в предыдущей версии.

Список потенциально опасных животных составлялся Министерством в соответствии с Федеральным законом об ответственном обращении с животными. Проект обновленного перечня опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в список попали несколько видов бульдогов и гибриды волков. В 13-м пункте значатся метисы всех пород, указанных в перечне выше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в одну из первых версий перечня потенциально опасных собак попали породы, несуществующие в природе.

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