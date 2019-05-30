МВД составило новый список потенциально опасных пород собак

МВД сократило перечень потенциально опасных пород собак. Теперь в списке значатся всего 13 пород вместо 71 наименования, значившегося в предыдущей версии.

Список потенциально опасных животных составлялся Министерством в соответствии с Федеральным законом об ответственном обращении с животными. Проект обновленного перечня опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в список попали несколько видов бульдогов и гибриды волков. В 13-м пункте значатся метисы всех пород, указанных в перечне выше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в одну из первых версий перечня потенциально опасных собак попали породы, несуществующие в природе.