Подложили свинью? «Кабаний стриптиз» довел заведующую детским садом до увольнения

Кадры из Сургута — пришлось пересматривать несколько раз. Не сразу поверишь, что такое возможно — человек в костюме кабана танцует стриптиз в помещении детского сада.

«Куда смотрела заведующая?» — возникает вопрос.

Но самое интересное. Сейчас много споров, что возможно, все это было провокацией.

Родители тут же вспомнили — ограничивали в правах не только их, но и педагогов. Текучка в саду — огромная, воспитатели якобы не выдерживали запросов директора и часто увольнялись. Одного педагога директор, по словам родителей, вообще — до инсульта довела.

Гороскоп на 30 мая: Козероги, вы в опасности!

По садику уже пошли разговоры, что это коллеги специально подложили свинью руководителю. Инцидентом занялись в местной администрации.

Дмитрий Акимов еще раз посмотрел — не похоже, что кто-то был против.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД Бурятии проводит проверку после «стриптиз-подарка» для полицейских.