Известная американская поп-исполнительница Бритни Спирс после выхода из психлечебницы решила всерьез заняться своей фигурой. Она регулярно выполняет физические упражнения и публикует видео со своих тренировок в Instagram. Под одним из них звезда заметила, что таким образом готовит тело к лету — времени коротких юбок и облегающих платьев, которые так любит певица.

Гороскоп на 30 мая: Козероги, вы в опасности!

В среду, 29 мая, Бритни Спирс в очередной раз продемонстрировала несколько спортивных упражнений на камеру. Часть из них подписчики теледивы нашли очень соблазнительными и не удержались от комплиментов. Они были в восторге от безупречной фигуры исполнительницы и ее стройных ног — именно к ним певица привлекла внимание, выбрав чрезвычайно короткие шорты.

«Королева фитнеса».

«Какая шикарная фигура!»

«Моя королева!»

«Какая красотка! Женитесь на мне», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы.