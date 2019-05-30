Соблазнительный спорт: Бритни Спирс в коротких шортах сделала зарядку — видео

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Американская певица после выхода из психлечебницы всерьез занялась своей фигурой.

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Фото, видео: Instagram @britneyspears

Известная американская поп-исполнительница Бритни Спирс после выхода из психлечебницы решила всерьез заняться своей фигурой. Она регулярно выполняет физические упражнения и публикует видео со своих тренировок в Instagram. Под одним из них звезда заметила, что таким образом готовит тело к лету — времени коротких юбок и облегающих платьев, которые так любит певица.

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В среду, 29 мая, Бритни Спирс в очередной раз продемонстрировала несколько спортивных упражнений на камеру. Часть из них подписчики теледивы нашли очень соблазнительными и не удержались от комплиментов. Они были в восторге от безупречной фигуры исполнительницы и ее стройных ног — именно к ним певица привлекла внимание, выбрав чрезвычайно короткие шорты.

«Королева фитнеса».

«Какая шикарная фигура!»

«Моя королева!»

«Какая красотка! Женитесь на мне», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы.

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