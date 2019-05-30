В Совфеде ответили на обвинения США в проведении ядерных испытаний

, 6:11 Эфирная новость 46

Константин Косачев заявил, что подобные голословные заявления Вашингтон делает, когда сам хочет нарушить те или иные международные соглашения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Глава американской военной разведки обвинил Россию в проведении тайных ядерных испытаний. Роберт Эшли заявил об этом выступая в Гудзонском университете. Его слова процитировало издание «Уолл Стрит Джорнел».

Как отметили журналисты — это первый случай, когда США открыто обвинили Россию в несоблюдении Договора о запрещении ядерных испытаний.

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При этом никаких доказательств, как обычно, предоставлено не было.

Эти обвинения полностью отверг глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. Он напомнил, что подобные голословные заявления Вашингтон делает, когда сам хочет нарушить те или иные международные соглашения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пастор из США предрек конец света.

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