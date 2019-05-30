В Тюмени, в государственном университете собрались организаторы всероссийской олимпиады «Я — профессионал».

Это флагманский проект общественной организации «Россия-страна возможностей», созданной по инициативе президента. Конкурс проводится среди студентов и позволяет им показать свои навыки в 54 направлениях науки и техники. От микробиологии и химии до банковской деятельности и освоения космоса.

«Они могут показать свои силы на олимпиаде и после этого их пригласят на стажировки в известные компании. В ВТБ я знаю, в другие. Вот такие возможности — очень важные, — сказал студент магистратуры ИТМО, лауреат олимпиады «Я — профессионал» Алексей Латышев.

Конкурс проводился уже второй раз. В нем приняли участие около десяти тысяч студентов. Учитывая интерес молодежи к олимпиаде, организаторы решили в третьем сезоне существенно расширить его рамки, добавив новые направления. Такие, как сельское хозяйство и транспорт. Регистрация участников начнется в сентябре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что победителем олимпиады «Я — профессионал» стал студент из Петербурга.