В РЖД прокомментировали информацию о подорожании билетов в плацкарт

В Федеральной пассажирской компании, являющейся «дочкой» РЖД, опровергли рост цен на билеты в плацкартные вагоны в российских поездах.

«Цены на проезд в плацкартных и общих вагонах не были повышены. Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись», — заявил РИА Новости гендиректор ФПК Петр Иванов.

По его словам, компания не может повышать тариф, но иногда предлагает пассажирам билеты по более низкой цене в рамках различных акций. Эксперты некорректно сравнили стоимость билетов по акциям и по полному тарифу, чем, по словам Иванова, ввели в заблуждение клиентов РЖД.

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Глава ФПК рассказал также, что компания запросила «для детального изучения» информацию у Общероссийского объединения пассажиров, сообщившего накануне о почти двукратном росте цен на железнодорожные билеты в плацкартные билеты по целому ряду направлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по данным в общественных организаций, билеты в плацкарт на поезд из Москвы в Калининград подорожали вдвое, из Москвы в Адлер — на 97%, а проезд в плацкарте из Новосибирска в Томск подорожал на 93%.