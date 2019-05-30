Общественники жалуются на рост цен в два раза на билеты в плацкарт

В последнее время пассажиры стали замечать резкий рост цен на билеты в плацкартные вагоны. По данным в общественных организаций, теперь добраться из Москвы до Калининграда стало дороже на 100%, а из столицы в Адлер — на 97%. Тем, кто путешествует из Новосибирска в Томск, тоже придется раскошелиться — цены поднялись на 93%, пишут «Известия».

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Пассажиры связывают такие перемены с началом летнего периода. Однако в Федеральной пассажирской компании рост цен отрицают и признают приведенные данные ошибочными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начали действовать новые правила покупки билетов для новорожденных. Теперь приобрести билет на ребенка в возрасте до одного месяца можно без оформленного в ЗАГСе свидетельства о рождении.