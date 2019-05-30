Анна Хилькевич опубликовала на странице в Instagram фото в лифте со своей подругой Машей Перышкиной, которая находится на 25-й неделе беременности и ждет двойняшек. По словам Хилькевич, Маша разрушила миф о том, что двойня передается по наследству.

Instagram @annakhilkevich

В комментариях сразу же разгорелись жаркие споры по этой теме:

«Анечка, двойня по наследству не передается, ни у меня, ни у отца моих принцесс не было в роду… это природный процесс»;

«Ну кто-то же должен быть в родне первый, у кого двойня. Я как-то задавала этот вопрос врачу, она ответила, что кто-то же должен быть первый»;

«Двойня не передается по наследству, только близнецы», — написали пользователи в сети.

Анна Хилькевич известна зрителям как звезда популярных сериалов «Барвиха» и «Универ. Новая общага», сейчас она участвует в различных проектах и воспитывает двух дочек.

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Мария Перышкина — блогер; она рассказывает о том, как совместить материнство, семью и бизнес, у нее свое агентство по организации детских праздников.

Ранее Анна Хилькевич поведала поклонникам о своей главной мечте.