Вино XVII века, найденное на затонувшем корабле, уйдет с молотка. Причем его нельзя выпить

В 2010 году у побережья Германии во время научной экспедиции был обнаружен корабль. На судне сохранилась корзина с 14 сосудами причудливой формы, которую дайверы подняли на поверхность с 40-метровой глубины.

Результаты исследований одной из бутылей, проведенных экспертами, показали, что внутри находится классическое красное вино. А форма и подробный анализ жидкости позволили установить, что разлито оно было во второй половине XII века — в период между 1670 и 1690 годами, сообщает «Российская газета».

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Пара бутылок очень старого вина тому, кто решится приобрести необычный лот, обойдется в $33–38 тысяч. Организаторы торгов также отметили, что напиток вряд ли пригоден к употреблению из-за чрезвычайно долгого срока хранения. Представители аукционного дома считают, что бутыли скорее следует рассматривать как предмет исторического наследия, демонстрирующего мастерство виноделов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первую в мире Библию на русском языке, изданную в XVI веке, выставят на торги.