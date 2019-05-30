Путин внес законопроект о приостановке договора о ракетах средней и меньшей дальности

Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановке действия ракет средней и меньшей дальности, сообщает ТАСС. В тексте документа говорится, что принять решение о возобновлении действия договора — право главы государства. Дума намерена оперативно рассмотреть внесенный президентом законопроект, так же как и Совет Федерации.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Власти США заявили в октябре 2018 года о намерении выйти из ДРСМД.

7 февраля американская сторона приостановила соглашение. В ответ, 30 мая, Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ вступит в силу с момента официального опубликования.

Ранее Владимир Путин предложил подумать о залоге как о мере пресечения для бизнесменов.