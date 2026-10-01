Путин: остановить технический прогресс нельзя, но надо понимать его последствия

Остановить технический прогресс невозможно, однако необходимо понимать последствия внедрения новых технологий, в том числе в военной сфере. Об этом президент России Владимир Путин заявил на XXIII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, сейчас в мире обсуждается, стоит ли сознательно замедлять исследования и разработки, чтобы не допустить выхода технологий из-под контроля человека.

«История человечества показывает, что остановить технический прогресс невозможно. Но мы должны понимать последствия прогресса, и прежде всего в том, что касается использования его достижений в том числе в военной сфере, в военном деле», — сказал Путин.

Президент отметил, что уже фиксируются случаи, когда искусственный интеллект самостоятельно принимает решения исходя из собственного понимания целесообразности. По его словам, по мере дальнейшего внедрения таких технологий роль алгоритмов будет только возрастать.

В качестве примера Путин привел случай сентября 1983 года с советским подполковником Станиславом Петровым, который во время боевого дежурства получил сигнал системы предупреждения о якобы запущенных американских межконтинентальных баллистических ракетах.

«Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы и оказался прав. Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что пределы использования искусственного интеллекта в сфере безопасности напрямую связаны с вопросом выживания человечества. Кроме того, по словам президента, внедрение таких технологий повышает эффективность средств ведения боевых действий и одновременно увеличивает разрушительность конфликтов.

«Необходима непредвзятая профессиональная международная дискуссия о современном способе ведения вооруженной борьбы, как сохранить гуманитарные рамки, ограничить наиболее жесткие проявления вооруженных конфликтов, связанные с ростом разрушительных возможностей», — заключил Путин.

Ранее Владимир Путин обсудил развитие технологий искусственного интеллекта с представителями научной среды в Новосибирске. Встреча прошла в формате диалога со студентами, аспирантами и молодыми исследователями. Участники обсудили вопросы цифровой трансформации общества и возможные изменения, связанные с внедрением ИИ.

Во время разговора преподаватель отметил, что президенту нечего опасаться из-за технологических перемен. Путин заявил, что не испытывает страха перед подобными вызовами. Также в ходе встречи участники затронули тему сохранения навыков критического мышления при использовании искусственного интеллекта и необходимости контролировать применение таких технологий.

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