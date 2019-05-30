Фото: Шестилетние двойняшки погибли в ДТП в Ленобласти

Шестилетние мальчики-двойняшки погибли в аварии в Ленинградской области, передает 78.ru.
Трагедия произошла во Всеволожском районе днем 30 мая. По предварительным данным, 46-летняя женщина за рулем легкового автомобиля выехала на встречную полосу трассы «Санкт-Петербург — Морье», где лоб в лоб столкнулась с фурой. Водитель получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, а дети погибли на месте. Машина было оборудована детскими креслами. Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают в автоинспекции.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Алтая, где мать погибла, пытаясь спасти детей.