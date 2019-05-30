Звезда Comedy Woman призналась, что потеряла надежду когда-нибудь выйти замуж

Надежда Сысоева призналась, что отчаялась найти мужчину, с которым она могла бы создать семью. Откровенный пост 34-летняя звезда Comedy Woman опубликовала на своей странице в Instagram.

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Под фотографиями, на которых Надежда позирует в свадебном платье, она призналась, что «окончательно потеряла надежду» на то, что ей удастся надеть свадебное платье по реальному поводу, а не ради фотосессии или телесъемки, сообщает Teleprogramma.pro.

«Каждый из моих бывших произносил фразу: (емкий текст) и „ты просто хотела надеть кольцо и красивое платье“! Ну да! А что в этом плохого и как это может напрягать?» — откровенничает актриса.

Instagram @inadenka

Поклонники тут же бросились утешать Сысоеву и уверять в том, что ее счастье еще найдется. Однако многие так и не поняли сути проблемы — на их взгляд, счастливо жить с любимым человеком можно и без штампа в паспорте.

«А почему нельзя жить без платья и кольца? Что изменит эта церемония?»

«Мечта о платье и кольце — самая глупая девчачья мечта, честно», — высказались фолловеры.

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