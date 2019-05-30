Видео: полиция Петербурга провела рейд по незаконным торговым точкам

, 22:11 Эфирная новость 51

Поводом для тотальных зачисток стала драка между двумя этническими группами, не поделившими сферы влияния на овощном рынке.

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Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Павел Бедняков

В Петербурге полиция начала масштабный рейд по овощным базам и оптовым рынкам. Пятимиллионный город-порт — место традиционно прибыльное, с большими оборотами, за которые постоянно идет борьба. Поводом для зачисток стала как раз массовая драка между двумя этническими группами торговцев: в одном из кафе мужчины пытались поделить сферы влияния на овощебазе, но не смогли договориться. В итоге четверо ранены. Еще столько же в розыске.

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Торговые точки, контролируемые овощебазой, расплодились в Петербурге так, что теперь их можно встретить возле каждой станции метро. У таких продавцов нет никаких разрешений ни на уличную торговлю, ни на сам товар. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что главный продовольственный рынок возрождают в Аллепо.

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