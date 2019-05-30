Видео: Главный продовольственный рынок возрождают в Аллепо

В сирийском Алеппо возрождают главный городской базар — настоящую достопримечательность и центр притяжения для всех местных жителей.

За рекордно короткий срок — всего три месяца, строителям предстоит практически с нуля возвести новый городской рынок. Ведь прежний — боевики использовали не по назначению.

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Главный городской базар Алеппо в годы блокады боевики превратили в опорный пункт и одновременно — в тюрьму. На стенах до сих пор можно разглядеть надписи — это, своего рода, досье на узников. Так террористы могли понимать, какую цену можно объявить за человека перед тем, как продать его в рабство или вернуть семье.

Вадим Хуланхов — о большой и такой долгожданной для жителей Сирии стройке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сирийские школьники возвращаются за парты после освобождения города.