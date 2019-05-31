Минобороны совершит девять пусков стратегических ракет до 2022 года

В 2019–2021 годах Минобороны намерено провести два пуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», три пуска ракетных комплексов «Ярс» и четыре «Тополь». Об этом свидетельствуют данные закупок оборонного ведомства, которые приводит РИА Новости.

В документах закрытого тендера речь идет о страховании ответственности за причинение вреда здоровью, жизни и имуществу при испытаниях МБР РС-12М («Тополь»), МБР РС-24 («Ярс») и МБР РС-28 («Сармат»).

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин заявил о завершающем этапе испытаний тяжелой баллистической ракеты «Сармат». Отличительной особенностью тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты является ее траектория, которую не способны перехватить даже перспективные системы ПРО.