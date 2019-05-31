Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» многодетным семьям

В Кремле, 30 мая, прошла необычная церемония, восемь многодетных семей, в которых по семь, девять и даже 12 детей, приехали на вручение орденов «Родительская слава». И сначала им провели экскурсию.

Дети даже в Кремле остаются детьми. И как бы родители не следили за ними, они успели и золоченые двери исследовать, и гобелены потрогать.

От того парадные залы Кремля смотрелись, как никогда уютными и домашними. Репортаж Натальи Кирилловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал условие для превращения страны во «властелина мира».