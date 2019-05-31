Эвелина Хромченко опубликовала фотографию в Instagram, где ей всего 17 лет. Фолловеры телеведущей были в восторге от нежного образа юной Эвелины. Кроме этого Хромченко дала ценные рекомендации по выбору наряда для выпускниц. К примеру, она посоветовала не использовать в своем образе массивные украшения, а лучше надеть на себя что-то легкое и едва заметное. В идеале — с цветочными мотивами.

«На фото — семнадцатилетняя я. Если бы сегодня у меня была дочь-выпускница, я бы сейчас выбирала ей подарок. Сегодня неактуальны парюры, то есть готовые комплекты украшений, поэтому я бы в итоге выбрала хорошенькое колечко на память об окончании школы», — написала она.

Instagram @evelinakhromtchenko

Поклонники с благодарностью отнеслись к советам Эвелины и, отметили естественную красоту 17-летней Хромченко.

«Я сначала не узнала вас! На фотографии- озорная девчонка! Вы стали еще красивее!»

«Твою энергию видно и в 17! Согласна с выбором украшения!»

«И это Эвелина, которая в настоящем времени не дает себе право на ошибку? Наверное, тогда было проще и веселее? Спасибо за ваше терпение и профессионализм. Мы вас любим, » — написали юзеры.

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