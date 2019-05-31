Актриса предстала перед поклонниками в эпатажном образе.

Актриса Кристен Стюарт не перестает удивлять поклонников своим стилем. 29-летняя американская артистка выложила в социальную сеть эпатажное фото. На первый взгляд кажется, что с лица Стюарт исчезли брови, однако, если приглядеться, можно заметить, что брови девушка обесцветила.

Instagram @suck_uponz suck_uponz

На звезде «Сумерек» надета белая рубашка, застегнутая всего на одну пуговицу и черные кожаные шорты. Особый шик наряду придают высокие сапоги и яркий маникюр. В таком виде Кристен предстала на сеульском показе модного дома Chanel, лицом которого она является.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезду «Сумерек» застукали с новой пассией.