Момент взрыва в иракском Киркуке попал на видео (18+)

По меньшей мере шесть человек погибли, более двадцати получили ранения в результате серии терактов в иракском Киркуке. Сразу пять взрывов накануне вечером, 30 мая, прогремели в разных частях города.

Самодельные взрывные устройства были заложены в автомобили. Момент взрыва случайно снял одним из посетителей кафе в одном из самых оживленных районов.

В это время сотни людей совершали Ифтар — традиционный прием пищи во время священного месяца Рамадан. Среди жертв и пострадавших много сотрудников сил безопасности.

Власти уверены, что теракт стал местью запрещенной группировки «Исламское государство»*. Как раз накануне теракта, спецслужбы Ирака рапортовали о задержании сторонников ИГИЛ* в Киркуке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что троих боевиков ликвидировали в ходе спецоперации в Дагестане.

* — запрещена в России.