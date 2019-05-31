Пять человек пострадали после столкновения двух автобусов в Перми

Два пассажирских автобуса столкнулись в Перми утром 31 мая. В результате столкновения, по предварительным данным, пострадали пять человек. Все пострадавшие госпитализированы в городские медучреждения, один человек находится в тяжелом состоянии.

Фотографии с места аварии были опубликованы в социальных сетях, там же появилась информация, что водителю одного из автобусов стало плохо и он потерял управление транспортным средством, после чего врезался в другой автобус.

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