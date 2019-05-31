«Картины как дети»: Федор Конюхов рассказал, как рождается искусство

В Русском музее на выставке собственных картин побывал известный путешественник Федор Конюхов. Совсем недавно он завершил первый этап кругосветки. В одиночку, на весельной лодке, пройдя путь от Новой Зеландии до мыса Горн.

Гороскоп на 31 мая: Овны, хватит искать оправдания

Именно возникшие на пути трудности и помешали художнику лично присутствовать на открытии экспозиции. В копилке Федора Конюхова более трех тысяч картин.

«Картины как дети. По-разному отношение. С кем-то сильно потрудишься, ребенок послушный, бывает картину за неделю пишу, а бывает несколько лет мучаюсь», — рассказал Федор Конюхов.

Федор Конюхов в ближайшее время отправится в очередную экспедицию. Впереди второй этап кругосветки от мыса Горн до Австралии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов в Тихом океане.