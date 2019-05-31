Учителя будут дежурить на концерте Макса Коржа в Челябинске

Учителя нескольких городских школ будут следить за безопасностью учеников на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Челябинске в пятницу, 31 мая. Об этом Znak.com сообщили родители школьников.

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Выступление музыканта состоится на открытой площадке в городском бору и продолжится до 23:00. Такое позднее шоу вызывает опасение преподавателей. Они просят родителей учеников заранее сообщить о том, кто купил билеты на концерт.

Городская администрация и полиция поддержали педагогов и попросили родителей также проследить за безопасностью подростков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерт белорусского музыканта Макса Коржа в Казани перепугал жильцов многоэтажек у «Татнефть Арены».