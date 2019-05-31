Видео: Лавров встретился с главой МИД Японии

Торговые отношения между Россией и Японией растут высокими темпами и в ближайшем будущем товарооборот может достичь рекордных отметок. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сейчас, 31 мая, он находится в Токио с рабочим визитом. Несколько часов назад закончилась его встреча с главой внешнеполитического ведомства Японии — Таро Коно. Министры обсудили экономические, военно-политические темы, вопрос мирного договора между странами, а также предложение о безвизовом режиме.

Лавров предложил ввести безвизовый режим между Россией и Японией

В качестве первого шага Лавров напомнил о предложении президента Путина ввести режим свободного передвижения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо.

Результаты прошедшего диалога станут хорошей почвой для предстоящей встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ. Которая состоится в конце июня в Осаке, на саммите Большой двадцатки, отметил Сергей Лавров.

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