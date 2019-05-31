Лавров предложил ввести безвизовый режим между Россией и Японией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время деловых переговоров со своим японским коллегой Таро Коно в пятницу, 31 мая, предложил перейти к полностью безвизовому режиму. Российский политик отметил, что Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже пришли к соглашению о том, что необходимо стремиться «к 2023 году довести масштабы обменов между гражданами до 400 тысяч человек в год».

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Однако, как подчеркнул глава МИД РФ, достичь этого результата пока не удалось, в связи с чем Россия напомнила «о давнем предложении» перейти к полному безвизовому режиму между двумя странами. Прямого ответа от японской стороны на эту инициативу пока не последовало.

«Интенсивные контакты МИД Японии и РФ — залог для продвижения диалога ради качественного нового уровня отношений», — заметил Лавров.

На встрече также обсуждалась проблема мирного договора между двумя странами, в том числе были затронуты вопросы о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В ходе переговоров был согласован график дальнейших встреч по мирному договору. Министр иностранных дел РФ пригласил своего японского коллегу посетить Россию с ответным визитом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с Россией.