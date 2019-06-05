«Ласковый май — 2»: второй шанс для младшего Кокорина?

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Сможет ли брат Александра Кокорина, отбывающий срок в колонии, повторить успех Юры Шатунова?

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Фото, видео: Пятый канал, Сергей Бобылев / ТАСС

Младшему брату футболиста Александра Кокорина, 19-летнему Кириллу, который отбывает наказание за нашумевшую драку, пророчат судьбу Юры Шатунова! Основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин ждет его после выхода из тюрьмы в новом составе своей легендарной группы. Известный продюсер собирался проводить кастинг на нового вокалиста. Но теперь, когда кандидат найден, может и отказаться от поисков. Подробности в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

«Я думаю, что мы Кирилла пригласим на съемки художественного фильма „Ласковый май. Часть 2“. Потом, если он даст согласие, попробуем записать несколько песен в студии звукозаписи», — делится планами Андрей Разин.

Выбор Кирилла Кокорина не случайный. Коллеги по цеху уверены — Разин всегда знает, где «зарыт» настоящий талант. Первый и основной солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, был неблагополучным подростком. В десять лет попал в интернат. В 11 сбежал оттуда. А потом почти год бродяжничал по Башкирии и Оренбуржью.

Кирилл Кокорин тоже скитался. Но, в основном, по дорогим курортам и фешенебельным отелям вместе со старшим братом Александром, который рано приучил юношу к красивой жизни. Шатунов познакомился с Разиным накануне своего 15-летия. И уже через несколько месяцев его песня «Белые розы» взорвала все хит-парады страны.

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У Кирилла Кокорина появляется возможность встретиться с продюсером «Ласкового мая» в 19 лет. Это конечно, уже более зрелый возраст, чем был у Шатунова, но Андрей Разин, который возрождает группу «Ласковый май», считает — это не проблема. Кокорина-младшего быстро всему научат.

«У меня уже есть приблизительный репертуар, который я ему подобрал. Мы позанимаемся с ним хореографией, позанимаемся сценическим мастерством. И мы готовы его взять в большой гастрольный тур», — рассказывается о своих намерениях продюсер.

Кирилл Кокорин вместе со своим братом Александром получил один год и шесть месяцев колонии за избиение чиновника Минпромторга и водителя ведущей федерального канала.

Братья провели в СИЗО семь с лишним месяцев. По закону один день в изоляторе засчитывается как полтора дня в колонии. То есть Кокорин-младший большую часть срока уже отсидел и должен выйти на свободу уже через несколько месяцев.

«Он жил безбедной жизнью, и они упустили это время, упустили его воспитание», — говорит Разин.

Кирилл Кокорин, как и его брат, тоже играл в футбол. Даже выступал за «Барселону». Но не испанскую, а московскую. И только на любительском уровне. При этом старший брат при каждой возможности тренировал Кирилла.

Но карьеру в спорте молодой человек построить не захотел. Два года назад он поступил в Финансовый университет на факультет Государственного управления. Правда, менее чем через год был отчислен. В СМИ писали — он восемь раз не являлся на экзамены и предоставил поддельную медицинскую справку. Создатель группы «Ласковый май» уверен, репутация «плохого мальчика» Кириллу обеспечена. А это именно то, что нужно для популярного бойз-бэнда.

«У Кирилла вообще ситуация катастрофическая. Потому что образ скандального парня, не каждая семья примет его. Поэтому ему нужно какое-то признание, очищение. Очищение перед народом», — отмечает создатель «Ласкового мая».

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В семье Кирилла Кокорина предложение продюсера не оценили. Отчим юноши заявляет: ни о какой музыкальной карьере не может быть даже речи.

«Прямо напишите, что Кирилл уже репетирует. Мы ему тексты передали, и он репетирует. Учит тексты и скоро запоет», — иронизирует отчим Кирилла Александр Кокорин.

Некоторые коллеги по цеху тоже восприняли идею Андрея Разина скептически.

«Я бы не хотел комментировать то, что предложил Разин. Клоунадой заниматься», — говорит продюсер Иосиф Пригожин.

И все-таки продюсер Андрей Разин настаивает: если Кирилл Кокорин согласится солировать в новом составе «Ласкового мая», группа вернет себе былую славу и будет собирать стадионы.

«Конечно же, если он воспользуется этим предложением, то у него все в жизни будет хорошо. Если он, конечно, не воспользуется, это уже будет проблема его семьи, а не продюсера его», — отмечает Разин.

Теперь остается самое главное — узнать мнение самого Кокорина-младшего о его карьере в шоу-бизнесе. Но для этого придется дождаться его возвращения на свободу.

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