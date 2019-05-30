Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву 13 июня

В Мосгорсуде 13 июня будет рассмотрена жалоба адвокатов и представление прокуратуры на приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщили в пресс-службе суда.

Защита настаивает на исключении статьи «Хулиганство» и удалении из приговора составов преступлений, где есть формулировка «из хулиганских побуждений». Однако прокуратура не согласна исключить из обвинения квалифицирующий признак «по предварительному сговору» и намерена добиваться сохранения сроков наказания.

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обвинялись в побоях и хулиганствах из-за двух драк в Москве, которые произошли 8 октября 2018 года. Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы, а Кокорин — год и шесть месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщил: члены ОНК посетили Кокорина и Мамаева в СИЗО.