Президент Незалежной Владимир Зеленский с момента инаугурации 20 мая до сих пор не продемонстрировал какой-либо новизны в своей политике по отношению к якобы утраченным Киевом территориям. В этом вопросе он, как и экс-глава Украины Петр Порошенко, надеется на европейские санкции против РФ.

« Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью », — заявил он в ходе встречи с главами МИД Швеции и Польши — Марготом Валльстрёмом и Яцеком Чапутовичем, которые прибыли в Киев для обсуждения с новым руководством страны будущего сотрудничества с Евросоюзом и необходимости реформ.

Пуговка из «Папиных дочек» опубликовала фото с необычного выпускного

С другой стороны, лидер Незалежной всячески борется с «наследием» Порошенко. В частности, в пятницу 31 мая, он вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ряд соратников бывшего президента страны, а именно бывшего главу этого ведомства Александра Турчинова, экс-главу администрации президента Игоря Райнина, бывшего начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко и министра информационной политики Юрия Стеця.

Ранее Зеленский попросил Верховную Раду уволить глав МИД, Минобороны и Службы безопасности Украины.