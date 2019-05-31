Настя Ивлеева отдыхает вместе со своим бойфрендом — рэпером Элджееем — где-то за границей. Но вот для поклонников эта поездка уже стала источником нескончаемого потока слухов, домыслов и догадок.

Почему? Дело в том, что Ивлеева выложила в «сторис» Instagram ролик, где она держит в руках два паспорта, идет рядом с Элджеем по аэропорту, а рядом красуется надпись — «медовый месяц». Фанаты сложили один и один и заявили: похоже, телеведущая и рэпер тайно обвенчались!

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Настя Ивлеева и Элджей встречаются больше года. Об их отношениях стало широко известно после выпуска YouTube-передачи Юрия Дудя, где 28-летняя блогерша эпатажно рассуждала о приемлемых размерах мужского достоинства и прелестях орального секса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Насти Ивлеевой появилась новая соседка. Небезызвестная Диана Шурыгина переехала в элитный жилой комплекс на Дмитровском шоссе в Москве.