Новые детали жуткого убийства любовницы главы Раменского района

Бывшая супруга главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, которого подозревают в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, считает, что экс-мужа подставили. Екатерина в разводе с Кулаковым уже 13 лет, но в произошедшее не верит. По ее словам, бывший супруг никогда не поднимал на нее руку и всегда был спокойным и уравновешенным человеком. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Руководитель Раменского района был задержан сотрудниками полиции. Известно, что мужчина вину не признал.

По версии следствия, в ночь с 1-го на 2 мая в салоне автомобиля Кулаков задушил возлюбленную Евгению Исаенкову, с которой сложились «неприязненные отношения». Женщина работала зампредседателем местной общественной палаты. По предварительной информации, в автомобиле обнаружили частицы ДНК, принадлежащие Кулакову.

Убитая состояла в браке и воспитывала 10-летнюю дочь, которая последней видела женщину. По словам ребенка, в тот день мать сказала, что ей необходимо срочно поехать помочь хорошему человеку. Искать женщину начали только утром следующего дня.

В навигаторе автомобиля, где обнаружили тело Исаенковой, был забит адрес места происшествия.

В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения для главы Раменского района.

Пятый канал

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