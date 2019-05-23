Видео: Организатор покушения на губернатора Волгоградской области задержан в Москве

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве подозреваемого в организации покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году.

Им оказался волгоградский предприниматель и «криминальный авторитет» Евгений Ремезов. По версии следствия, он поручил членам своей банды поджечь дом Бочарова с целью запугать главу региона. Таким образом подозреваемый пытался помещать властям перевести в муниципальную собственность торговые площади центрального рынка Волгограда, на которые претендовал он сам.

Попытка покушения была предпринята ночью 16 ноября 2016 года и завершилась неудачей. На территорию частного дома губернатора была брошена бутылка с зажигательной смесью, однако она не долетела до стены и потухла на земле. Сам Ремезов в это время выехал за границу для создания алиби.

В рамках возбужденного дела о покушении на главу региона было установлено, что к неудавшемуся поджогу причастны пять человек. Троих из них задержали в 2017 году, еще один скрылся в США, где угодил в тюрьму. Ремезов был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве и других преступлениях в отношении волгоградских бизнесменов.

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