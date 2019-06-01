Написание части русских фамилий будет подвергнуто изменениям на Украине. Об этом говорится в новой редакции «Украинского правописания», сообщает «Экономика сегодня».

Согласно разделу «Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями» документа, принятого правительством Незалежной в конце мая, русские антропонимы, кончающиеся на -ой следует теперь писать через –ий. Мягкий знак надо будет добавлять в те фамилии, которые заканчиваются на -ск (ий), -цк (ий).

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Отныне в украинском языке такие фамилии, как «Донской» и «Трубецкой» будут выглядеть, как «Донський» и «Трубецький» соответственно. Аналогичные изменения коснутся фамилий Крутой, Луговской, Полевой, Соловьев-Седой и Босой. Отдельно указано, что фамилия Толстой, в виде исключения, останется прежней.

Издание отмечает, что окончательный вариант «Украинского правописания» будет опубликован 3 июня.

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