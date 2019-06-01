Первые фото Кита Харингтона из «Игры Престолов», находящегося в реабилитационном центре

Фото Кита Харингтона, который в настоящий момент проходит лечение в реабилитационном центре, появились в сети. Поклонники запечатлели его в центре Коннектикута недалеко от спортивного зала.

Звезда «Игры престолов», сыгравший Джона Сноу, крайне тяжело пережил окончание сериала, где герой Кита Харингтона убивает возлюбленную Дейенерис Таргариен, которая к тому же оказалась его родственницей. Любимец фанатов саги начал злоупотреблять алкоголем и в итоге впал в депрессию. Для того, чтобы выйти из этого состояния — актер обратился к специалистам в реабилитационный центр.

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Как сообщает Starhit.ru, в перерывах между лечением Харингтон занимается спортом в местном фитнесс-центре. Там-то его и увидели поклонники. Известно, что в зале артист провел около часа, а затем вернулся на виллу.

Instagram @ redcarpetmood

Пребывание в частном центре обходится звезде «Игры престолов» в 120 тысяч долларов ежемесячно. Известно, что гонорар Кита только за последний сезон саги составил около полумиллиона долларов.

Проблемы в психологическом состоянии Харингтона заметили еще в 2018 году, когда актер подрался в баре. Мужчина так агрессивно себя вел, что персоналу пришлось даже вышвырнуть его из питейного заведения.

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