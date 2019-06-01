«Вылитый отец»: Подписчики Барановской об их сыне с Аршавиным — фото

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Телеведущая выложила в сеть совместное фото с Артемом Аршавиным.

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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Теле и радиоведущая Юлия Барановская на своей странице в Instagram разместила совместное фото с 13-летним сыном Артемом Аршавиным. На снимке знаменитость позирует с ребенком в автомобиле по пути на работу.

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Большинство подписчиков Юлии Барановской подметили, что Артем — копия своего известного отца — футболиста Андрея Аршавина. Некоторым фолловерам показалось, что мальчик все-таки похож на маму. В итоге, мнения разделились.

«Как на папу похож!»

«Вылитый отец!»

«Мамин сын!»

«Губки мамины!», — пишут юзеры в комментариях на странице Юлии Барановской.

Instagram @baranovskaya_tv

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Барановская в новом образе опубликовала фото из постели.

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