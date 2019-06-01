Теле и радиоведущая Юлия Барановская на своей странице в Instagram разместила совместное фото с 13-летним сыном Артемом Аршавиным. На снимке знаменитость позирует с ребенком в автомобиле по пути на работу.
Пуговка из «Папиных дочек» опубликовала фото с необычного выпускного
Большинство подписчиков Юлии Барановской подметили, что Артем — копия своего известного отца — футболиста Андрея Аршавина. Некоторым фолловерам показалось, что мальчик все-таки похож на маму. В итоге, мнения разделились.
«Как на папу похож!»
«Вылитый отец!»
«Мамин сын!»
«Губки мамины!», — пишут юзеры в комментариях на странице Юлии Барановской.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Барановская в новом образе опубликовала фото из постели.