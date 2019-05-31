В России с 1 июня вступает в силу ряд важных законов, которые серьезно облегчат жизнь гражданам. Изменения коснутся в первую очередь автомобилистов и родителей, но есть и такие нововведения, которые повлияют на страну в целом. О том, что принесет нам «лето» в плане общественной жизни рассказали «Известия».

Одно из главных изменений, вступающих в силу 1 июня 2019 года — законодательная отмена внутреннего роуминга. Стоимость услуг сотовых операторов теперь не будет меняться в зависимости от места нахождения абонента, а все входящие вызовы в поездках станут бесплатными. Большинство крупных операторов уже перешли на такую систему, но теперь норму закрепят законодательно.

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Также территориальную привязку потеряют детские пособия. Ежемесячные выплаты на ребенка можно будет получить не только по месту прописки, но и по месту фактического проживания.

Отдельная группа изменений коснется автомобилистов России. С 1 июня вступают в силу упрощенные правила тюнинга автомобилей. Чтобы «прокачать» свою машину автовладельцу нужно будет получить разрешение от ГАИ, а по окончанию работ показать авто инспекторам.

Кроме того, с началом лета цифровое телевидение распространится в 36 регионах страны, а супруги смогут писать совместные завещания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России увеличили штрафы за небезопасное разведение костров в лесах.